В порядке выплаты АСП произойдут изменения

Министерство труда и социальной защиты населения подготовило изменения и дополнения в Правила назначения и выплаты государственной адресной социальной помощи и предоставления гарантированного социального пакета, сообщает Zakon.kz.

Изменения в правила вносятся в связи с принятыми поправками в закон "О государственной адресной социальной помощи".

В частности, предлагается:

исключить порядок предоставления, возмещения стоимости гарантированного социального пакета, а также положения, регулирующие вопросы функционирования портала социальных услуг;

предусмотреть порядок обращения за оказанием АСП в проактивном формате;

определить компетенцию Государственной корпорации "Правительство для граждан" по обеспечению своевременной выплаты АСП и формированию ежемесячной потребности выплат и графики выплат АСП, направлению в соответствующий уполномоченный госорган заявки о потребности средств на выплату АСП;

установить дополнительную выплату в размере 1,5 МРП на каждого ребенка в возрасте от 1 до 6 лет на период назначения АСП.

При этом указывается, что проактивная услуга оказывается без заявления получателя по инициативе ведомства.

Основанием для назначения адресной социальной помощи в проактивном формате является согласие лица (семьи) на проведение обследования материального положения лица участковой комиссией.

Днем обращения за назначением АСП через проактивную услугу считается день получения согласия на проведение обследования материального положения лица участковой комиссией.

Также говорится, что для назначения АСП в проактивном формате необходимо наличие регистрации абонентского номера сотовой связи, зарегистрированного в базе мобильных граждан. Также необходимо выбрать уполномоченную организацию по выплате АСП, все это делается посредством запроса через sms-сообщения.

Выплата АСП и ежемесячной дополнительной выплаты на каждого ребенка в возрасте от одного года до шести лет включительно производится уполномоченным органом через Госкорпорацию путем зачисления на банковские счета в уполномоченной организации по выплате адресной социальной помощи или электронными деньгами на электронные кошельки.

При этом ежемесячная дополнительная выплата детям в возрасте от одного года до шести лет назначается получателям АСП на текущий квартал с учетом возраста детей и выплачивается ежемесячно.

В заявлении на назначение АСП нужно указать всех детей в возрасте от одного года до 6 лет включительно, в том числе детей, достигающих в текущем квартале одного года.

В решении о назначении адресной социальной помощи указывается период выплаты ежемесячной дополнительной выплаты детям с учетом возраста ребенка. В случае смерти ребенка ежемесячная дополнительная выплата выплачивается по месяц смерти ребенка.

Предусматривается, что оплата услуг по выдаче пособий производится на основании договора, заключаемого между Государственной корпорацией и уполномоченной организацией по выплате государственной адресной социальной помощи.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 ноября.