В Казахстане изменят правила получения АСП
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министерство труда и социальной защиты подготовило поправки в Правила назначения и выплаты государственной адресной социальной помощи, сообщает Zakon.kz.
В частности, предусматривается получение сведений о расходных операциях по банковским счетам, банковским займам (кроме ипотечных), микрокредитам, сберегательным вкладам, депозитам.
Получение данных сведений возможно исключительно при согласии претендента на оказание государственной адресной социальной помощи.
Как поясняют в Минтруда, цель поправок – оказание социальной помощи с учетом определения совокупных доходов и расходов реально нуждающимся гражданам.
"Предстоящие изменения в механизме назначения адресной социальной помощи позволят выявить действительно нуждающихся граждан и обеспечить им целевую поддержку со стороны государства", – говорится в обосновании.
Срок ожидаемых результатов – декабрь 2025 года.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 мая.
Ранее мы рассказали, что такое АСП и кому из казахстанцев она положена.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript