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На "Оскар" от Казахстана выдвинули фильм "Жизнь" Эмира Байгазина

На "Оскар" выдвинули фильм "Жизнь" Байгазина Фото: Из личного архива Эмира Байгазина
"Жизнь" режиссера Эмира Байгазина предложили выдвинуть на премию американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", сообщает Zakon.kz.

На соискание "Оскара" за 2022 год Оскаровский комитет выбрал фильм Эмира Байгазина "Жизнь".

95-я церемония вручения наград премии Американской академии "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2022 год состоится 12 марта 2023 года.

Церемония пройдет в офлайн-формате в лос-анджелесском кинотеатре Dolby.

Фильм снят при содействии Государственного центра поддержки национального кино по заказу Министерства культуры и спорта РК.

Мировая премьера киноленты прошла в сентябре текущего года в официальной программе международного кинофестиваля в Торонто (Канада).

Азиатская премьера состоялась в основном конкурсе 35 Токийского кинофестиваля (Япония).

Американская премьера фильма пройдет в Лос-Анджелесе в конкурсе Asian World Film Festival.

Съемочный процесс начался осенью в 2019 году и длился три года. Хронометраж "Жизни" – три часа. Кстати, Эмир Байгазин является не только автором идеи, но еще и режиссером, и оператором-постановщиком.

Съемки проходили в Алматы, Туркестанской области, Актау и Паттайе (Таиланд).

"Идея и история фильма пришли ко мне, когда я готовился к съемкам своей первой картины ровно десять лет назад. Несмотря на трудности, в которые попадает герой, я всегда считал эту историю наполненной жизнелюбием".Эмир Байгазин

Главную роль в фильме исполнил Еркебулан Тасынов.

По сюжету главный герой, которого зовут Арман, оказывается в веренице событий и людей, чьи смыслы жизни образуют своеобразный калейдоскоп.

В 2013 году Эмир Байгазин с картиной "Уроки гармонии" завоевал более 25 наград на различных фестивалях.

Среди них был и первый для Казахстана "Серебряный медведь" Берлинского кинофестиваля. В кинокопилке казахстанского режиссера после появились такие работы, как "Раненый ангел" и "Река".

Мировая премьера фильма "Река" прошла на 75-м Венецианском кинофестивале в программе "Горизонты", где Эмир получил приз в номинации "Лучший режиссер".

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