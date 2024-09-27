Казахстанский фильм выдвинули на "Оскар-2025"
Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК
Фильм "Бауырына салу" выдвинули на соискание премии "Оскар", сообщает Zakon.kz.
Как пишет Deadline, фильм 42-летнего Асхата Кучинчирекова заявлен среди множества других картин и будет участвовать в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
Фото: deadline
Известно, что голосование американской киноакадемии будет проходить в три этапа, а номинанты в каждой категории станут известны в феврале следующего года. А уже победителей назовут на торжественной церемонии награждения 2 марта 2025 года в городе Лос-Анджелес.
А документальный фильм "Пряники для ее отца, моего прадеда, ее деда" Алины Мустафиной включили в конкурсную программу Пусанского международного кинофестиваля. Он будет проходить со 2 по 11 октября этого года.
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