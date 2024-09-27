Казахстанский фильм выдвинули на "Оскар-2025"

Фильм "Бауырына салу" выдвинули на соискание премии "Оскар", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Deadline, фильм 42-летнего Асхата Кучинчирекова заявлен среди множества других картин и будет участвовать в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Фото: deadline

Известно, что голосование американской киноакадемии будет проходить в три этапа, а номинанты в каждой категории станут известны в феврале следующего года. А уже победителей назовут на торжественной церемонии награждения 2 марта 2025 года в городе Лос-Анджелес.

А документальный фильм "Пряники для ее отца, моего прадеда, ее деда" Алины Мустафиной включили в конкурсную программу Пусанского международного кинофестиваля. Он будет проходить со 2 по 11 октября этого года.