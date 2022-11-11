В Туркестанской области задержали афериста, обещавшего оформить крупный кредит
В полицию с заявлением обратился мужчина. Он рассказал, что знакомый обещал помочь в получении крупного кредита. Потерпевший отдал 150 тыс. тенге за его услуги.
Спустя время, мужчина позвонить, чтобы узнать о кредите, однако, не дождавшись ответа, обратился за помощью к полицейским.
Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК "Мошенничество", сообщила пресс-служба ДП Туркестанской области 11 ноября.
Полицейские задержали подозреваемого. Деньги он потратил на собственные нужды. Также он причастен к другим пяти фактам мошенничествам.
Проводится досудебное расследование.
2 ноября глухонемой житель одного из поселков на западе Казахстана оформил в кредит дорогой телефон. Потерпевший поддался на уловки мошенника, который представился девушкой.