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В Туркестанской области задержали афериста, обещавшего оформить крупный кредит

Аферист, мошенник, полиция, Туркестанская область Фото: Zakon.kz
В Туркестанской области аферист обещал помочь за месяц получить кредит в размере 20 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

В полицию с заявлением обратился мужчина. Он рассказал, что знакомый обещал помочь в получении крупного кредита. Потерпевший отдал 150 тыс. тенге за его услуги.

Спустя время, мужчина позвонить, чтобы узнать о кредите, однако, не дождавшись ответа, обратился за помощью к полицейским.

Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК "Мошенничество", сообщила пресс-служба ДП Туркестанской области 11 ноября.

Полицейские задержали подозреваемого. Деньги он потратил на собственные нужды. Также он причастен к другим пяти фактам мошенничествам.

Проводится досудебное расследование.

2 ноября глухонемой житель одного из поселков на западе Казахстана оформил в кредит дорогой телефон. Потерпевший поддался на уловки мошенника, который представился девушкой.

Павел Покровский
Туркестанская область
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