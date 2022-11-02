Аферист представился девушкой и убедил инвалида оформить кредит

Глухонемой житель одного из поселков на западе Казахстана оформил в кредит дорогой телефон. Потерпевший поддался на уловки мошенника, который представился девушкой, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе регионального ведомства, с заявлением обратилась мать инвалида третьей группы.

В ходе следствия стало известно, что потерпевший переписывался через WhatsApp с 18-летним парнем и попросил познакомить его с девушкой.

Злоумышленник придумал схему и создал новый аккаунт. И уже под видом девушки стал общаться с ним. Через некоторое время потерпевший по просьбе "девушки" стал переводить деньги. На приглашение пойти на свидание "девушка" ответила согласием, но не пришла.

Однако ее "замещал" аферист, который передал сообщения девушки и предложил купить ей подарок.

Потерпевший согласился. В ближайшем торговом центре оформил кредит почти в 1 млн тенге. На эту сумма мошенник купил телефон и скрылся.

Как уточнили в полиции, преступника задержали. Начато досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Ранее сообщалось, что мошенники обманывают алматинцев, используя персональные данные военнослужащего.