Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Аферист представился девушкой и убедил инвалида оформить кредит

Аферист представился девушкой и убедил инвалида оформить кредит Фото: Zakon.kz
Глухонемой житель одного из поселков на западе Казахстана оформил в кредит дорогой телефон. Потерпевший поддался на уловки мошенника, который представился девушкой, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе регионального ведомства, с заявлением обратилась мать инвалида третьей группы.

В ходе следствия стало известно, что потерпевший переписывался через WhatsApp с 18-летним парнем и попросил познакомить его с девушкой.

Злоумышленник придумал схему и создал новый аккаунт. И уже под видом девушки стал общаться с ним. Через некоторое время потерпевший по просьбе "девушки" стал переводить деньги. На приглашение пойти на свидание "девушка" ответила согласием, но не пришла.

Однако ее "замещал" аферист, который передал сообщения девушки и предложил купить ей подарок.

Потерпевший согласился. В ближайшем торговом центре оформил кредит почти в 1 млн тенге. На эту сумма мошенник купил телефон и скрылся.

Как уточнили в полиции, преступника задержали. Начато досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Ранее сообщалось, что мошенники обманывают алматинцев, используя персональные данные военнослужащего.

Читайте также

КНБ пресек канал поставок наркотиков в Астану

Пассажир внедорожника погиб на трассе Актобе – Астрахань

На космодроме "Байконур" украли 50 метров кабеля

Анастасия Московчук
Западно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильный дождь, снег, гололед и метель ожидаются в Шымкенте и 11 областях страны
Сильный дождь, снег, гололед и метель ожидаются в Шымкенте и 11 областях страны
дни отдыха планируют перенести в июле 2023 года
В Казахстане планируют перенести дни отдыха в июле 2023 года
Как выживают жители Алматы
Жизнь за чертой: как живут люди в трущобах Алматы
Какую прическу выбрать каждому знаку зодиака в предстоящий год Кролика
Какую прическу выбрать каждому знаку зодиака в предстоящий год Кролика
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления