Банкам второго уровня планируют разрешить разовый вывоз наличных рублей из Казахстана
Национальный Банк разработал проект постановления правительства РК "О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Казахстана" (далее – проект).
Проектом предусматривается разрешение на вывоз из Казахстана в разовом порядке наличных российских рублей банками второго уровня. Разрешение вводится в целях конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов.
Постановление вступает в силу со дня его подписания и будет действовать в течение 60 календарных дней.
С полным текстом проекта можно ознакомиться здесь.
В сентябре министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал, как повлияет большое поступление на валютный рынок российских рублей на инфляцию внутри Казахстана.