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Банкам второго уровня планируют разрешить разовый вывоз наличных рублей из Казахстана

Банкам второго уровня планируют разрешить разовый вывоз наличных рублей из Казахстана Фото: pixabay
Национальный Банк разработал проект постановления, согласно которому банкам второго уровня разрешается вывоз из Казахстана наличных российских рублей в разовом порядке, сообщает Zakon.kz.

Национальный Банк разработал проект постановления правительства РК "О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Казахстана" (далее – проект).

Проектом предусматривается разрешение на вывоз из Казахстана в разовом порядке наличных российских рублей банками второго уровня. Разрешение вводится в целях конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов.

Постановление вступает в силу со дня его подписания и будет действовать в течение 60 календарных дней.

С полным текстом проекта можно ознакомиться здесь.

В сентябре министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал, как повлияет большое поступление на валютный рынок российских рублей на инфляцию внутри Казахстана.

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Анастасия Стативкина
Нацбанк РК Казахстан
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