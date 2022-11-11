180 тыс. долларов наличными пытались вывезти из Казахстана

Более 83 млн тенге пытались вывести граждане Казахстана в Узбекистан, сообщает Zakon.kz.

6 ноября 2022 года сотрудники таможенного поста "Ауежай-Астана" Департамента государственных доходов по городу Астане при проведении таможенного досмотра выявили у пассажиров международного рейса "Астана – Ташкент" 180 000 долларов США наличными (83 601 000 тенге).

По словам таможенников, нарушители препятствовали им при проведении таможенного досмотра.

"В отношении нарушителей материалы переданы в Департамент экономических расследований по городу Астане для принятия решения по возбуждению уголовных дел по статье 234 УК РК". Пресс-служба КГД МФ РК

В соответствии с Указом президента Республики Казахстан от 14 марта 2022 года №830 запрещен вывоз наличной иностранной валюты и (или) денежных средств в иностранной валюте в сумме, исчисленной по курсу Национального Банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США.