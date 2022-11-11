Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

180 тыс. долларов наличными пытались вывезти из Казахстана

Пытались вывести из Казахстана Фото: пресс-служба КГД МФ РК
Более 83 млн тенге пытались вывести граждане Казахстана в Узбекистан, сообщает Zakon.kz.

6 ноября 2022 года сотрудники таможенного поста "Ауежай-Астана" Департамента государственных доходов по городу Астане при проведении таможенного досмотра выявили у пассажиров международного рейса "Астана – Ташкент" 180 000 долларов США наличными (83 601 000 тенге).

По словам таможенников, нарушители препятствовали им при проведении таможенного досмотра.

"В отношении нарушителей материалы переданы в Департамент экономических расследований по городу Астане для принятия решения по возбуждению уголовных дел по статье 234 УК РК". Пресс-служба КГД МФ РК

В соответствии с Указом президента Республики Казахстан от 14 марта 2022 года №830 запрещен вывоз наличной иностранной валюты и (или) денежных средств в иностранной валюте в сумме, исчисленной по курсу Национального Банка Республики Казахстан, установленному на дату вывоза, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США.

Читайте также

КАМАЗ повредил тепломагистраль в Астане

В Астане рабочие сорвались с 14 этажа строящегося ЖК

Арестован водитель автобуса, допустивший смертельное ДТП в Алматы

Константин Вноровский
Астана МФ РК
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астролог, башня
Астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака, которых ждут перемены с 11 по 14 ноября
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
Поезд запустили из Конаева в Алматы
Скоростную пригородную электричку запустили из Конаева в Алматы
13 ноября перекроют часть дорог в Алматы
В Алматы 13 ноября перекроют часть дорог
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления