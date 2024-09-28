Трехметрового питона в сумке пытались вывезти из Казахстана в Узбекистан
Фото: пресс-служба таможенного управления Ташкентской области
Тигрового питона-альбиноса, включенного в Международную Красную книгу, пытались провезти в Узбекистан из Казахстана в обычной сумке, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе таможенного управления Ташкентской области рассказали, что в настоящее время проводится доследственная проверка:
"На пограничном таможенном посту "Гишт-Куприк" при досмотре с помощью контрольно-рентгеновского оборудования сумки мужчины, въехавшего из Казахстана, была обнаружена змея, о чем не сообщалось в устном сообщении. В таможенной декларации рептилия также не была указана".
Фото: пресс-служба таможенного управления Ташкентской области
Поскольку эта змея занесена в Международную Красную книгу, для ее ввоза в Узбекистан необходимо международное разрешение. Однако его у мужчины также не оказалось.
Питона передали в зоопарк Ташкента, эксперты оценили его состояние как стабильное.
Ранее жители одного из ЖК Астаны обнаружили во дворе змею. На помощь позвали спасателей, которые отловили рептилию.
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