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О чем говорил Ерлан Кошанов на предвыборных дебатах

Программа, дебаты Фото: Хабар 24
Выступления на теледебатах на канале "Хабар" начал Ерлан Кошанов, представляющий действующего главу государства – Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

По его словам, будет кардинально пересмотрена политическая система страны. Обеспечено объективное правосудие. Системно будут решаться социальные вопросы. Каждый человек почувствует заботу государства. Будет укрепляться межнациональное единство. Дефицит детсадов, школ и общежитий уйдет в прошлое. Будут построены справедливое общество и справедливая экономика – недра и богатства не будут сосредоточены в одних руках.

"Трудоустроим более 3 млн человек. Создадим комфортные условия для развития малого и среднего бизнеса. Касым-Жомарт Токаев сказал, что сердцем писал эту программу, и надеемся, что она найдет отклик в сердцах всех казахстанцев".Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов

Также представитель президента РК пообещал построить за 7 лет 111 млн кв. м жилья. Прежде всего, для молодых семей. Будут созданы комфортные условия для развития бизнеса. Будет принят новый Налоговый кодекс со справедливым предсказуемым налогообложением.

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Выборы президента РК-2022 Кошанов Ерлан Казахстан
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