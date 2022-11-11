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Дети – наша ценность, богатство и смысл всей жизни, считает Каракат Абден

Дети - наша ценность, богатство и смысл всей жизни Фото: Хабар 24
Кандидат в президенты Казахстана Каракат Абден в своей предвыборной речи сосредоточилась на семье, матери и детях, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, дети – вся наша ценность, все богатство и смысл всей жизни.

"И поэтому детям и матерям будут созданы следующие условия в моей программе: решение проблемы бесплатного среднего образования, обеспечение бесплатным горячим питанием, создание условий для развития талантов и способностей детей, расширение сети бесплатных для них организаций, внедрение в школьную программу нового предмета по воспитанию национальным ценностям и духовному развитию, выделение отдельных грантов детям с орфанными (редкими. – Ред.) заболеваниями. Кандидат в президенты РК Каракат Абден

В своей программе кандидат отметила, что рассматриваются возможности бесплатного среднего и высшего образования, открытия центров по воспитанию девушек, создания связи между учебными заведениями и рабочими местами.

Старшему поколению, по ее словам, тоже будет оказываться поддержка. Будет развиваться инфраструктура мест для отдыха, расширен список медицинских услуг. Пенсионерам предоставят возможность путешествовать по льготным тарифам.

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Выборы президента РК-2022 Каракат Абден Казахстан
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