Турсынбекова спросила Кажыкена, кто за ним стоит

Кандидат в президенты Салтанат Турсынбекова во время теледебатов 11 ноября спросила своего оппонента Мейрама Кажыкена, кто за ним стоит, сообщает Zakon.kz.

Турсынбекова сказала: "Я многих здесь знаю, но о вас мало что известно". Она отметила, что компания Кажыкена невзрачная.

"Вы кто, мистер Кажыкен? И кто за вами стоит, можно узнать?" Салтанат Турсынбекова

Кажыкен ей ответил, что его знают коллеги, в том числе и зарубежные, по публикациям, по участию в различных научных конференциях.

Он отметил, что в своей среде, среди профессионало, он известен.