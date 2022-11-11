Турсынбекова спросила Кажыкена, кто за ним стоит
Фото: скриншот видео
Кандидат в президенты Салтанат Турсынбекова во время теледебатов 11 ноября спросила своего оппонента Мейрама Кажыкена, кто за ним стоит, сообщает Zakon.kz.
Турсынбекова сказала: "Я многих здесь знаю, но о вас мало что известно". Она отметила, что компания Кажыкена невзрачная.
"Вы кто, мистер Кажыкен? И кто за вами стоит, можно узнать?" Салтанат Турсынбекова
Кажыкен ей ответил, что его знают коллеги, в том числе и зарубежные, по публикациям, по участию в различных научных конференциях.
Он отметил, что в своей среде, среди профессионало, он известен.
"Что касается вопроса, кто за мной стоит. За мной стоят профсоюзы. Они меня выдвинули. Те, кто меня выдвигал и просил пойти в президенты, – 1 млн 100 тыс. человек". Мейрам Кажыкен
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