Салтанат Турсынбекова и Каракат Абден поспорили о сексизме

Фото: Хабар ТВ

Кандидаты в президенты Казахстана Каракат Абден и Салтанат Турсынбекова на теледебатах вступили в полемику о том, кто из них достоин быть президентом, сообщает Zakon.kz.

На канале "Хабар" Каракат Абден обратилась к оппоненту: В своих выступлениях вы говорили о том, что я недостойна быть кандидатом в президенты. Такое ощущение что вы поддерживаете сексистские позиции Кажыкена. Это так? Кандидат в президенты РК Каракат Абден Салтанат Турсынбекова ответила, что она юрист и если не защищает права человека, то точно не нарушает. Я считаю, ваши слова не к месту, я всегда защищаю права женщин. Я не понимаю ваших слов. Прежде чем думать об этом — скачете на лошади, обходите степь, давайте посетим кризисные центры и поможем женщинам вместе. Кандидат в президенты РК Салтанат Турсынбекова Читайте также Жигули Дайрабаев пригласил Нурлана Ауесбаева на чай Турсынбекова спросила Кажыкена, кто за ним стоит Дети – наша ценность, богатство и смысл всей жизни, считает Каракат Абден

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