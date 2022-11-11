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Салтанат Турсынбекова и Каракат Абден поспорили о сексизме

поспорили о сексизме Фото: Хабар ТВ
Кандидаты в президенты Казахстана Каракат Абден и Салтанат Турсынбекова на теледебатах вступили в полемику о том, кто из них достоин быть президентом, сообщает Zakon.kz.

На канале "Хабар" Каракат Абден обратилась к оппоненту:

В своих выступлениях вы говорили о том, что я недостойна быть кандидатом в президенты. Такое ощущение что вы поддерживаете сексистские позиции Кажыкена. Это так? Кандидат в президенты РК Каракат Абден

Салтанат Турсынбекова ответила, что она юрист и если не защищает права человека, то точно не нарушает.

Я считаю, ваши слова не к месту, я всегда защищаю права женщин. Я не понимаю ваших слов. Прежде чем думать об этом — скачете на лошади, обходите степь, давайте посетим кризисные центры и поможем женщинам вместе. Кандидат в президенты РК Салтанат Турсынбекова

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Выборы президента РК-2022 Каракат Абден Салтанат Турсынбекова Казахстан
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