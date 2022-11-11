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Абден предлагает облагать налогом казашек, которые выходят замуж за иностранцев

Казахстан кандидат свадьба казашки налог иностранцы Фото: pixabay
Кандидата в президенты Казахстана Каракат Абден во время сессии теледебатов, посвященной вопросам телезрителей, спросили о ее мнении по поводу казашек, которые выходят замуж за иностранцев, сообщает Zakon.kz.

Мнением кандидата в президенты Каракат Абден о девушках-казашках, которые выходят замуж за иностранцев, поинтересовался житель Шымкента.

Отвечая на это, она отметила важность этого вопроса.

"Это очень важный вопрос. Недавно мне этот вопрос задали в Кызылорде. Так отвечу – в такой ситуации молодежь идет по зову чувств, хочу сказать "будьте счастливы", но в последнее время растет число молодых, которые идут на этот шаг по расчету". Каракат Абден

По ее мнению, расчеты тут разные.

"Разные расчеты – завидуют жизни за рубежом, но мы должны смотреть с точки зрения сохранения традиции. Девушки наши – это наша ценность, как мы их отдадим за рубеж?! Предлагаю облагать большим налогом тех, кто хочет выйти замуж за иностранца".Каракат Абден

Кандидат добавила, что тогда, наверное, девушки и их родители задумаются.

Ранее Каракат Абден посоветовала Мейраму Кажыкену съездить в аул.

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