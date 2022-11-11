Каракат Абден посоветовала Мейраму Кажыкену съездить в аул

Фото: pexels

Во время теледебатов 11 ноября Каракат Абден посоветовала Мейраму Кажыкену съездить в аул, сообщает Zakon.kz.

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