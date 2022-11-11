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Каракат Абден посоветовала Мейраму Кажыкену съездить в аул

Каракат Абден посоветовала Мейраму Кажыкену съездить в аул Фото: pexels
Во время теледебатов 11 ноября Каракат Абден посоветовала Мейраму Кажыкену съездить в аул, сообщает Zakon.kz.

Ранее Мейрам Кажыкен высмеивал ее на лошади.

"То, что вы меня высмеиваете, что я каталась на лошади и доила кобылу, это говорит о том, что вы не знаете жизнь. Я знаю, сколько молока дает корова, умею доить кобылу. Изучайте практику, поезжайте в аул, попробуйте изучить, как производится кумыс. Давайте будем компетентнее и добрее", – ответила ему Каракат Абден.

10 ноября на странице в Facebook Каракат Абден опубликовала видео. На кадрах Абден скачет на лошади по степи.

Внеочередные выборы президента назначены на 20 ноября 2022 года.

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Выборы президента РК-2022 Каракат Абден Мейрам Кажыкен
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