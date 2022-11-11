"Дискуссия прошла конструктивно и деликатно": политолог о дебатах кандидатов в президенты

Главный эксперт Института общественной политики Ерлан Ахмеди поделился с Zakon.kz мнением о результатах дебатов кандидатов в президенты и их доверенных лиц, прошедших в эфире телеканала "Хабар".

Сегодня состоялись президентские предвыборные дебаты. Если проследить за политической историей Казахстана, то это третьи по счету дебаты. Первые состоялись в 2005 году, вторые – в 2019 году, третьи мы наблюдали сегодня, 11 ноября 2022 года.

Если сравнивать с предыдущими дебатами, то можно отметить следующие моменты.

Во-первых, время дебатов в этот раз выбрано более удобное для зрителей. В прошлых годах эфир выпадал на то время, когда многие были еще на работе, а кто-то ехал домой – трансляция начиналась в 18:00, за мероприятием не могли наблюдать все желающие.

В этом году дебаты состоялись в прайм-тайм, в очень удобное для всех время – в 20:00.

Во-вторых, по сравнению с 2019 годом изменения заключаются в том, что на этот раз в студии присутствовали зрители, которые более полутора часов поддерживали кандидатов, выкрикивая лозунги.

Спикеры и доверенное лицо кандидата в президенты Касым-Жомарта Токаева Ерлан Кошанов отличался от остальных оппонентов тем, что говорил своими словами, не обращаясь во время выступления к тексту на бумаге. К сожалению, другие кандидаты в основном читали свою речь.

Также хочу отметить Жигули Дайрабаева – очень харизматичный политик. Его голос, подача, тембр, жесты – все приближено к публичной политике.

Говоря о Нурлане Ауесбаеве от ОСДП, также были заметны исключительные качества личности, его подача была интересной.

Среди женщин мнение показалось, что очень уверенно выглядела Салтанат Турсынбекова. Особенно впечатлило ее выступление в четвертом раунде, где она обращалась к своим избирателям. Очень четко и конкретно рассказывала о своих целях и планах, подытожив свою речь предложением вручить статуэтку богини Фемиды – символ правосудия – председателю ЦИК.

Мейрам Кажыкен показал себя больше как опытный экономист, который точно знает, какие нужно проводить реформы в экономическом плане. Я бы не сказал, что он выглядел, как публичный политик, но то, как он старался донести свою программу, указывает на то, что он компетентен именно в той сфере, где стремится себя показать, и сделал ее своим приоритетом в предвыборной программе.

Каракат Абден также выступала в рамках той платформы, которую представляла своим избирателям.

Если говорить о дебатах, как о дискуссии между кандидатами, я считаю, она прошла очень конструктивно и деликатно, даже интеллигентно. Были, конечно, острые выпады в адрес друг друга, но в крайности спикеры не уходили. Старались уважительно относиться к оппонентам. Несмотря на то, что между Жигули Дайрабаевым и Нурланом Ауесбаевым на днях была заочная перепалка, в ходе которой они даже вызывали друг друга на дебаты, во время этой встречи им удалось задать вопросы, культурно и сдержанно подискутировать.

Подводя итоги, можно сказать, что дебаты, конечно, отличаются от тех, которые проводились ранее, но как известно, мы сейчас формируем новую политическую культуру. А в политической культуре именно предвыборные дебаты являются неотъемлемой частью. Поэтому я считаю, что в нашей новой демократической новой политической системе Казахстана дебаты должны стать очень важным и серьезным мероприятием, которое все будут ждать и смотреть.

Заметил, что во время прохождения политических прений появлялись разные посты и мнения. Многих интересовало: почему кандидат от Народной коалиции общественных сил Касым-Жомарт Токаев не участвовал лично в дебатах? Считаю это очевидным – вчера и сегодня президент находится в Самарканде, где проходит Саммит лидеров стран Организации тюркских государств (ОТГ).

Еще хотел бы отметить, что по сравнению с предыдущими дебатами в этот раз кандидата большой политической силы и большого объединения представляет высокопоставленное лицо – Ерлан Жаканович Кошанов, который не только является руководителем предвыборного штаба Токаева, но и занимает должность председателя Мажилиса Парламента. А эта должность в политической иерархии Казахстана считается третьей в позиции. Также он является председателем партии "Аманат". Поэтому считаю, что кандидат Токаев был представлен на очень серьезным и высоком уровне.

Подытожу: нынешние дебаты прошли очень интересно. Практически два часа мы могли наблюдать в соцсетях активность. Кто-то из комментаторов поддерживал мероприятие, кому-то все происходящее нравилось, кому-то – нет. Некоторые критиковали, часть зрителей – поощряли, считая, что это все несерьезно и постановочно.

По моему мнению, спикеры активнее проявили себя во второй половине дебатов. Если в начале все немножко волновались, то во второй части встречи начали раскрываться, а уже к концу стали свободно выступать, и доносить свою точку зрения.