Алек Болдуин подал в суд на членов команды фильма "Ржавчина"

Голливудский актер обвинил членов съемочной команды в халатности из-за того, что они зарядили пистолет боевыми патронами, а не холостыми, сообщает Zakon.kz.

В 2021 году на съемках фильма "Ржавчина" Алек Болдуин застрелил режиссера Джоэла Соуса и оператора Галину Хатчинс. Оператор впоследствии скончалась, пишет The New York Times.

Актер Алек Болдуин подал в пятницу иск против нескольких человек, связанных с фильмом “Ржавчина”, включая его оружейника и первого помощника режиссера, обвинив их в халатности за то, что они дали ему заряженный пистолет на съемочной площадке, который выстрелил, убив оператора.

В заявлении Болдуина упоминаются ответственная за оружие на съемочной площадке Ханна Гутьерес-Рид, реквизитор Сара Закри, поставщик оружия и боеприпасов для съемки Сет Кенни и ассистент режиссера Дэвид Холс. Именно он передал Болдуину в тот день пистолет, заверив, что он безопасен.

После инцидента съемки фильма приостановили.

Семья Хатчинс подала иск с обвинениями в непредумышленном убийстве в отношении Болдуина и других создателей фильма.