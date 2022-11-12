Жанибек Алимханулы и Дензел Бентли прошли взвешивание

Оба боксера уложились в лимит средней весовой категории. Бой состоится 13 ноября утром по казахстанскому времени, сообщает Zakon.kz.

В Лас-Вегасе (Невада, США) прошла процедура взвешивания участников боя за титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBO – действующего обладателя титула казахстанца Жанибека Алимханулы (12-0, 8 КО) и британца Дензела Бентли (17-1-1, 14 КО), пишет prosports.kz.

Оба боксера уложились в лимит средней весовой категории (до 160 фунтов или 72,6 кг). Претендент показал на весах ровно 159 фунтов (72,120 кг), Жанибек Алимханулы оказался немного тяжелее – 159,6 фунта (72,390 кг).

Бой между Жанибеком Алимханулы и Дензелом Бентли пройдет утром 13 ноября по казахстанскому времени.

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