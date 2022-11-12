В Астане двое парней избили и ограбили прохожего

В Астане двое парней избили прохожего и отобрали у него 1400 долларов, сообщает Zakon.kz.

По информации департамента полиции, на пульт "102" поступило сообщение от 26-летнего мужчины o том, что по ул. Кордай двое неизвестных парней избили и ограбили его.

Момент нападения попал в обзор камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое парней подошли к молодому человеку и стали наносить ему удары. Вырвав из рук сумку, грабители бросились бежать. Потерпевший бросился вдогонку, пытаясь догнать грабителей, но безуспешно.

Добычей злоумышленников стали 1400 долларов.

Как рассказали в полиции, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции района Алматы задержали подозреваемых: парней 19 и 17 лет.

В настоящее время проводится досудебное расследование, 19-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП.

Несовершеннолетний взят на особый контроль сотрудниками ювенальной полиции.

Как установили в полиции, иностранную валюту они обменяли на тенге и часть суммы успели потратить. Оставшиеся деньги изъяты.