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Один из выведенных из эксплуатации причалов КТК ввели в строй

КТК начал грузить нефть Фото: pixabay
Выносное причальное устройство начало работу, идет погрузка казахстанской нефти в первый танкер, сообщает Zakon.kz.

Один из выведенных из эксплуатации причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вновь ввели в строй, подрядчик приступил к устранению неполадок на втором. Об этом 12 ноября заявил гендиректор КТК Николай Горбань, передают "Известия".

По его словам, в полном объеме были завершены работы по замене танка плавучести на ВПУ-1 на морском терминале. Выполнен весь объем работ, ВПУ передано в эксплуатацию, и в настоящий момент уже идет погрузка первого танкера.

В августе Каспийский трубопроводный консорциум приостановил эксплуатацию двух нефтеналивных причалов из-за обнаружения трещин в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести.

Трещины были обнаружены в ходе плановых работ по обслуживанию оборудования. Эксплуатацию ВПУ приостановили до замены танков плавучести. Причиной повреждения могли стать сложные погодные условия зимой-2021/22.

Терминалы КТК в Новороссийске — главные ворота для выхода казахстанской нефти на рынки Европы и Северной Америки. Мощность магистрали составляет 67 млн тонн нефти в год.

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