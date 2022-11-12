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Водитель фуры погиб в ДТП на Капшагайской трассе

Водитель фуры погиб в ДТП на Капшагайской трассе Фото: Zakon.kz
В Алматинской области в страшной аварии погиб водитель грузовика, следуя по трассе Капшагай – Талдыкорган, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте полиции Алматинской области, 11 ноября около 15:15 36-летний водитель грузовой автомашины Renault-Premium, следуя по автодороге Алматы – Оскемен в южном направлении, на 34-м км не соблюдал дистанцию и допустил столкновение с aвтомашиной Volvo, которая после этого опрокинулась.

"В результате ДТП на месте скончался водитель Renault-Premium R-400 и пострадали водитель и пассажир автомашины марки Volvo, которые были доставлены в Центральную районную больницу поселка Отеген батыр", – рассказали в полиции.

По данному факту в ЕРДР зарегистрировано уголовное производство по ст. 345, ч. 3 УК РК. Назначены все необходимые экспертизы.

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