Похищенное в Алматы во время январских событий оружие нашли в области Жетісу

Фото: ДП области Жетысу

В Жетысуской области возле кладбища полицейские нашли оружие, похищенное во время январских событий в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В департаменте полиции области рассказали, что 11 ноября оперативники УБОП при содействии сотрудников ДУИС обнаружили ружейный схрон, организованный близ горного перевала Мукыры в Коксуском районе. "Тайник с оружием находился близ местного кладбища. На месте были обнаружены и изъяты два нарезных карабина и более 300 патронов различного калибра, а также бронежилеты. При проверке по специальной базе данных установлено, что обнаруженные карабины и боеприпасы были похищены в одном из ружейных магазинов в Алматы во время январских событий", – добавили в ДП. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 287, ч. 3 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов". Расследование находится в производстве областного следственного управления. Изъятое оружие направлено на экспертизу. Читайте также Неизвестный "заминировал" школы в Петропавловске Мужчина пострадал при взрыве в кафе Курчатова Водитель фуры погиб в ДТП на Капшагайской трассе

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