Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Россия пока не приняла решение о продлении "зерновой сделки"

зерновая сделка Фото: pixabay
Москва считает определяющим при принятии решения о продлении "зерновой сделки" выполнение меморандума с ООН о снятии ограничений с экспорта российской сельхозпродукции, сообщает Zakon.kz.

Россия пока не приняла решение по вопросу о продлении "зерновой сделки". Об этом 12 ноября по итогам консультаций с представителями ООН в Женеве заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, возглавлявший российскую делегацию, сообщает Deutsche Welle.

По словам Вершинина, РФ учитывает атаки на корабли Черноморского флота России в Севастополе, а также на Крымском мосту.

Стороны в Женеве обсудили меморандум между РФ и Секретариатом ООН по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа российского продовольствия, удобрений на мировой рынок и так называемой "Черноморской зерновой инициативы", которая позволяет вывозить украинское зерно из трех украинских портов.

Замглавы МИД РФ ожидает до конца года дальнейших консультаций, чтобы продвигать выполнение меморандума. По словам дипломата, они, как предполагается, будут проходить попеременно в Москве и в Женеве, где базируется Конференция ООН по торговле и развитию – ключевой орган Генассамблеи всемирной организации.

При этом ключевым для продвижения вперед в вопросе снятия препятствий для экспорта сельхозпродукции в РФ считают переподключение к SWIFT Россельхозбанка, который обеспечивает большинство транзакций по сельскохозоперациям.

Читайте также

Турция намерена создать международный хаб, формирующий цены на газ - Эрдоган

Меган Маркл обошла по популярности британского короля Чарльза III

Ситуация в Украине: ЕС намерены устроить бойкот россиянам на саммите G20, в Херсон не пускают журналистов

Данияр Кунафин
Россия Ситуация в Украине
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
13 ноября перекроют часть дорог в Алматы
В Алматы 13 ноября перекроют часть дорог
астролог, башня
Астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака, которых ждут перемены с 11 по 14 ноября
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
АФМ
Директор дома престарелых оштрафован на 2 млн тенге за кражу пенсий
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления