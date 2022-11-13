Россия пока не приняла решение о продлении "зерновой сделки"

Москва считает определяющим при принятии решения о продлении "зерновой сделки" выполнение меморандума с ООН о снятии ограничений с экспорта российской сельхозпродукции, сообщает Zakon.kz.

Россия пока не приняла решение по вопросу о продлении "зерновой сделки". Об этом 12 ноября по итогам консультаций с представителями ООН в Женеве заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, возглавлявший российскую делегацию, сообщает Deutsche Welle.

По словам Вершинина, РФ учитывает атаки на корабли Черноморского флота России в Севастополе, а также на Крымском мосту.

Стороны в Женеве обсудили меморандум между РФ и Секретариатом ООН по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа российского продовольствия, удобрений на мировой рынок и так называемой "Черноморской зерновой инициативы", которая позволяет вывозить украинское зерно из трех украинских портов.

Замглавы МИД РФ ожидает до конца года дальнейших консультаций, чтобы продвигать выполнение меморандума. По словам дипломата, они, как предполагается, будут проходить попеременно в Москве и в Женеве, где базируется Конференция ООН по торговле и развитию – ключевой орган Генассамблеи всемирной организации.

При этом ключевым для продвижения вперед в вопросе снятия препятствий для экспорта сельхозпродукции в РФ считают переподключение к SWIFT Россельхозбанка, который обеспечивает большинство транзакций по сельскохозоперациям.