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Илон Маск может возобновить продажу Twitter Blue

Илон Маск может начать продажу "синих галочек" Фото: pixabay
Платная подписка Twitter Blue позволит пользователям получить для профиля "синюю галочку", которая ранее означала верификацию, сообщает Zakon.kz.

Компания Twitter может возобновить на следующей неделе продажу подписки Twitter Blue, которая позволяет аккаунтам получить синюю галочку верификации. Об этом заявил владелец соцсети Илон Маск, отвечая на вопрос подписчика.

Ранее компания приостановила продажу подписки из-за распространения верифицированных фейковых аккаунтов, выдаваемых за официальные страницы политиков и знаменитостей.

Илон Маск предложил ввести ежемесячную плату в размере 7,99 доллара за подтверждение подлинности учетной записи.

По его словам, эта мера уничтожит ботов, вдвое сократит количество рекламы на платформе, позволит пользователям с подтвержденными аккаунтами публиковать длинные видеоролики и аудиозаписи, а также обеспечит приоритет учетной записи в поисковой выдаче или при отображении ответов к постам.

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