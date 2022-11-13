В Актау спасенного лебедя выпустили на волю

Лебедь пока плавает близ берега, и сотрудники инспекции лесного хозяйства будут посменно дежурить и наблюдать за его состоянием, сообщает Zakon.kz.

Руководство инспекции лесного хозяйства и животного мира переговорило со специалистами института зоологии, которые посоветовали отпустить лебедя в естественную среду обитания на озеро Караколь, где он сможет достать корм, сообщает "Лада".

Как раз в этот период на озере много лебедей, и есть вероятность тоже, что птица прибьется к стае сородичей.

Застрявшего в соре лебедя нашли недалеко от месторождения Каражанбас.

Позже сотрудники инспекции лесного хозяйства отправились за птицей и забрали ее для осмотра ветеринаром.