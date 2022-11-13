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Машина врезалась в остановку в Петропавловске – трое детей и женщина госпитализированы

Машина врезалась в остановку в Петропавловске Фото: pixabay
Авария произошла 13 ноября около 14:20 в Петропавловске на улице Панфилова. Водитель ВАЗ-2108 не справился с управлением и врезался в остановочный павильон, сообщает Zakon.kz.

В результате ДТП пострадала 43-летняя жительница города и трое несовершеннолетних детей 2010 и 2015 годов рождения. Бригадами скорой помощи все четверо пострадавших с различными травмами госпитализированы в медицинские учреждения города.

Согласно медицинскому освидетельствованию, 23-летний водитель ВАЗ-2108 был трезв.

Собранные по факту ДТП материалы для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения переданы в отдел административной полиции Управления полиции города Петропавловска. Пресс-служба ДП СКО

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