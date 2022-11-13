На большей части территории Казахстана 14 ноября объявлено штормовое предупреждение

Дождь, метель и гололед ожидаются на большей части территории Казахстана в понедельник, сообщает Zakon.kz.

Из прогноза синоптиков РГП "Казгидромет" следует, что 14 ноября на севере Улытауской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На большей части области – метель, гололед.

В Кызылординской области ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

На севере, в центре Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ночью и утром на северо-востоке области – туман.

На севере Актюбинской области днем ожидаются метель и гололед.

На западе, севере, в центре Абайской области – низовая метель, гололед. Ночью и утром на юге области ожидается туман.

В Туркестанской области и Шымкенте ожидается юго-западный ветер 15-20, утром и днем порывы 25 метров в секунду.

В Атырауской области – ветер западный, северо-западный 15-20, порывы 23 метра в секунду.

В Западно-Казахстанской области на севере, востоке области ожидаются метель, гололед.

В Костанае ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

На большей части Северо-Казахстанской области – дождь, снег. На севере, западе области ожидается гололед.

В Мангистауской области ожидается ветер северо-западный 15-20, на западе области порывы 23 метра в секунду.