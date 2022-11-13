На большей части территории Казахстана 14 ноября объявлено штормовое предупреждение
Из прогноза синоптиков РГП "Казгидромет" следует, что 14 ноября на севере Улытауской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На большей части области – метель, гололед.
В Кызылординской области ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.
На севере, в центре Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ночью и утром на северо-востоке области – туман.
На севере Актюбинской области днем ожидаются метель и гололед.
На западе, севере, в центре Абайской области – низовая метель, гололед. Ночью и утром на юге области ожидается туман.
В Туркестанской области и Шымкенте ожидается юго-западный ветер 15-20, утром и днем порывы 25 метров в секунду.
В Атырауской области – ветер западный, северо-западный 15-20, порывы 23 метра в секунду.
В Западно-Казахстанской области на севере, востоке области ожидаются метель, гололед.
В Костанае ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.
На большей части Северо-Казахстанской области – дождь, снег. На севере, западе области ожидается гололед.
В Мангистауской области ожидается ветер северо-западный 15-20, на западе области порывы 23 метра в секунду.