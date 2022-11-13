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Илон Маск начал массовое увольнение подрядчиков в Twitter

Илон Маск начал увольнение подрядчиков Фото: unsplash
Илон Маск приступил к увольнению контрактных работников Twitter, в том числе модераторов контента, сообщает Zakon.kz.

О кадровых зачистках в социальной сети, ставшей собственностью американского миллиардера, пишет Axios со ссылкой на источники.

По их информации, не все сотрудники, попавшие под сокращение, получили уведомление об увольнении. В некоторых случаях они обнаруживали, что их доступ к корпоративным системам Twitter аннулирован, что аналогично ситуации с увольнением почти половины персонала в начале ноября.

В то же время в компании уже предложили некоторым уволенным повторный наем, так как многие из них оказались необходимы для осуществления текущих проектов, отмечает Axios.

В конце октября предприниматель Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Тогда же началосл сокращение штата Twitter. Новый CEO заявил, что у него "не было выбора, когда компания теряет более $4 млн в день". Сооснователь платформы Джек Дорси признался, что причиной массовых увольнений стал слишком быстрый рост компании при нем.

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