Звезда "Сумерек" Тейлор Лотнер женился на медсестре

Исполнитель роли Джейкоба в киносаге "Сумерки" Тейлор Лотнер женился на медсестре Тейлор Доум, сообщает Zakon.kz.

30-летний американский актер женился ровно через год после помолвки. Избранницей артиста стала его 24-летняя возлюбленная пишет Daily Mail.

По данным издания, свадебная церемония состоялась недалеко от города Пасо-Роблес в американском штате Калифорния. Поздравить молодоженов пришло около 100 человек.

Известно, что они начали встречаться в 2018 году. Последующие четыре года периодически мелькали на снимках репортеров.