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Звезда "Сумерек" Тейлор Лотнер женился на медсестре

женился на медсестре Фото: Instagram/taylorlautner
Исполнитель роли Джейкоба в киносаге "Сумерки" Тейлор Лотнер женился на медсестре Тейлор Доум, сообщает Zakon.kz.

30-летний американский актер женился ровно через год после помолвки. Избранницей артиста стала его 24-летняя возлюбленная пишет Daily Mail.

По данным издания, свадебная церемония состоялась недалеко от города Пасо-Роблес в американском штате Калифорния. Поздравить молодоженов пришло около 100 человек.

Известно, что они начали встречаться в 2018 году. Последующие четыре года периодически мелькали на снимках репортеров.

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