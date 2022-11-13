Казахстанские теннисистки сыграют с грозным соперником на отборе ЧМ-2023

В Глазго (Шотландия) состоялась жеребьевка квалификационного раунда Кубка Билли Джин Кинг на 2023 год. В отборочном этапе подопечные Ярославы Шведовой встретятся с командой Польши, лидером которой является первая ракетка мира Ига Швёнтек, сообщает Zakon.kz.

За право выйти в финальную стадию командного чемпионата мира 2023 года женская сборная Казахстана будет играть с представителями Польши. Матчи пройдут 14-15 апреля 2023 года в Астане. Противостояние Казахстан – Польша будет состоять из четырех одиночных и одной парной встречи.

Фото: ktf.kz

На текущий момент в мировом рейтинге Казахстан занимает 9 строчку, а польская дружина находится на 15 позиции.

В финальной части Кубка Билли Джин Кинг-2022 обе сборные не смогли выйти из групповой стадии. Необходимо отметить, что в Глазго полькам не помогала их лидер Ига Швёнтек.

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