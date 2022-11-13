Казахстанские теннисистки сыграют с грозным соперником на отборе ЧМ-2023
За право выйти в финальную стадию командного чемпионата мира 2023 года женская сборная Казахстана будет играть с представителями Польши. Матчи пройдут 14-15 апреля 2023 года в Астане. Противостояние Казахстан – Польша будет состоять из четырех одиночных и одной парной встречи.
Фото: ktf.kz
На текущий момент в мировом рейтинге Казахстан занимает 9 строчку, а польская дружина находится на 15 позиции.
В финальной части Кубка Билли Джин Кинг-2022 обе сборные не смогли выйти из групповой стадии. Необходимо отметить, что в Глазго полькам не помогала их лидер Ига Швёнтек.
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