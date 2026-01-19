Казахстанские теннисистки примут Канаду в отборе Кубка Билли Джин Кинг-2026

В Лондоне (Англия) прошла жеребьевка квалификационного раунда Кубка Билли Джин Кинг на нынешний сезон, по итогам которого команда Юрия Щукина дома сыграет со сборной Канады, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы ФТК, за право выйти в финальную стадию казахстанки в Астане сыграют с командой Канады, которые являются чемпионками мира 2023 года.

Ранее сборные Казахстана и Канады играли в 2017 году. Тогда на выезде наши теннисистки в упорной борьбе уступили со счетом 2:3.

В мировом женском командном рейтинге канадская дружина занимает четвертое место, а подопечные Юрия Щукина располагаются на девятой позиции.

Предстоящие игры пройдут 10-11 апреля 2026 года в национальном теннисном центре. Отборочные матчи будут состоять из четырех одиночных и одной парной встречи.

В последний раз женская сборная Казахстана собиралась вместе в сентябре прошлого года, когда в китайском Шэньчжэне сыграла четвертьфинальный поединок Кубка Билли Джин Кинг-2025 против США.

Тогда американки в трехматчевом противостоянии одолели команду Казахстана со счетом 2:1.

