#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
512.16
594.72
6.57
Спорт

Казахстанские теннисистки примут Канаду в отборе Кубка Билли Джин Кинг-2026

Теннис Встреча Канада, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 17:30 Фото: billiejeankingcup.com
В Лондоне (Англия) прошла жеребьевка квалификационного раунда Кубка Билли Джин Кинг на нынешний сезон, по итогам которого команда Юрия Щукина дома сыграет со сборной Канады, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы ФТК, за право выйти в финальную стадию казахстанки в Астане сыграют с командой Канады, которые являются чемпионками мира 2023 года.

Ранее сборные Казахстана и Канады играли в 2017 году. Тогда на выезде наши теннисистки в упорной борьбе уступили со счетом 2:3.

В мировом женском командном рейтинге канадская дружина занимает четвертое место, а подопечные Юрия Щукина располагаются на девятой позиции.

Предстоящие игры пройдут 10-11 апреля 2026 года в национальном теннисном центре. Отборочные матчи будут состоять из четырех одиночных и одной парной встречи.

В последний раз женская сборная Казахстана собиралась вместе в сентябре прошлого года, когда в китайском Шэньчжэне сыграла четвертьфинальный поединок Кубка Билли Джин Кинг-2025 против США.

Тогда американки в трехматчевом противостоянии одолели команду Казахстана со счетом 2:1.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Биатлон принес Казахстану мощное усиление перед Олимпиадой-2026
18:14, Сегодня
Биатлон принес Казахстану мощное усиление перед Олимпиадой-2026
Определились соперницы сборной Казахстана на Кубке Билли Джин Кинг
08:26, 24 января 2025
Определились соперницы сборной Казахстана на Кубке Билли Джин Кинг
Женская сборная Казахстана сыграет с Японией в отборочном этапе Кубка Билли Джин Кинг 2024
11:35, 27 ноября 2023
Женская сборная Казахстана сыграет с Японией в отборочном этапе Кубка Билли Джин Кинг 2024
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: