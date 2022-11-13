Губернатор Стамбула заявил о 4 погибших в результате взрыва

Генпрокуратура Стамбула квалифицировала взрыв как террористический акт, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет ТАСС.

Губернатор Стамбула Али Ерликая сообщил о пострадавших в результате взрыва на улице Истикляль. Он написал в Twitter, что в результате взрыва 4 человека погибли, 38 человек получили ранения. Также он пообещал, что информировать жителей о развитии ситуации будут власти города.

Власти Турции ввели временный запрет на публикацию новостей о взрыве.

Полиция перекрыла входы и выходы к улице, где прогремел взрыв, жителей постепенно эвакуируют, пострадавших доставляют в пункт первой помощи.

Взрыв прогремел в центре Стамбула в Турции. ЧП произошло на одной из людных пешеходных улиц – Истикляль. Там всегда оживленно и много туристов.