Стрелявший на свадьбе кызылординец взят под арест
Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
Кызылординец, стрелявший в воздух из газового оружия, взят под административный арест, сообщает Zakon.kz.
12 ноября в соцсетях появилось видео, где неизвестный стреляет из газового пистолета в воздух.
Полицейская проверка показала, что инцидент произошел в Кызылорде во время свадьбы. Никто не пострадал.
По данному факту в отношении 24-летнего жителя города заполнены протоколы по статье 434 ("Мелкое хулиганство"), по статье 484 ("Нарушение правил оборота гражданского и служебного оружия"), по статье 485 ("Неправомерное применение оружия") Кодекса РК Об административных правонарушениях, в настоящее время он взят под арест на 7 суток.Пресс-служба ДП Кызылординской области
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