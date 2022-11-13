Стрелявший на свадьбе кызылординец взят под арест

Кызылординец, стрелявший в воздух из газового оружия, взят под административный арест, сообщает Zakon.kz.

12 ноября в соцсетях появилось видео, где неизвестный стреляет из газового пистолета в воздух.

Полицейская проверка показала, что инцидент произошел в Кызылорде во время свадьбы. Никто не пострадал.