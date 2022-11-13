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Стрелявший на свадьбе кызылординец взят под арест

Стрелявший на свадьбе карагандинец Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
Кызылординец, стрелявший в воздух из газового оружия, взят под административный арест, сообщает Zakon.kz.

12 ноября в соцсетях появилось видео, где неизвестный стреляет из газового пистолета в воздух.

Полицейская проверка показала, что инцидент произошел в Кызылорде во время свадьбы. Никто не пострадал.

По данному факту в отношении 24-летнего жителя города заполнены протоколы по статье 434 ("Мелкое хулиганство"), по статье 484 ("Нарушение правил оборота гражданского и служебного оружия"), по статье 485 ("Неправомерное применение оружия") Кодекса РК Об административных правонарушениях, в настоящее время он взят под арест на 7 суток.Пресс-служба ДП Кызылординской области

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