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Эндокринолог перечислила признаки серьезной патологии

Синдром Кушинга Фото: pixabay
Синдром Кушинга может возникнуть в любом возрасте и быть как врожденным, так и приобретенным, сообщает Zakon.kz.

Синдром Кушинга – патология, которая провоцирует ожирение, атрофию мышц и аритмию. Об этом рассказала детский врач-эндокринолог Евгения Шарибжанова, сообщают "Известия".

Она пояснила, что речь идет о сочетании клинических симптомов, возникающих из-за хронического воздействия на организм избыточного количества гормонов коры надпочечников (кортизола, кортикостерона).

С похожей симптоматикой протекает болезнь Кушинга, обусловленная гиперпродукцией гормонов гипофиза. Чаще всего причиной заболевания является опухоль гипофиза.

"Основным признаком синдрома Кушинга является выраженное ожирение, при этом излишняя масса тела распределена неравномерно — жир откладывается в области лица, шеи, груди, спины и живота. Конечности, как правило, остаются худыми. Лицо становится лунообразным, на нем появляется лихорадочный багрово-красный румянец, наблюдается угревая сыпь. За счет неправильного и неравномерного жироотложения происходит необратимая деформация позвоночника, больные сутулятся, у них нарушается осанка (кифоз, сколиоз)".Евгения Шарибжанова

Кроме того, на бедрах, предплечьях, животе можно увидеть растяжки ярко-красного или даже фиолетового цвета, надключичные жировые подушечки и периферические отеки.

Часто происходит разрушение костной ткани, отмечается склонность к переломам. Повышается артериальное давление, появляются жалобы на частые головные боли, быструю утомляемость.

У женщин по причине избытка мужских половых гормонов, продуцируемых надпочечниками, возникает излишнее оволосение по мужскому типу и существенные нарушения менструального цикла.

У детей самым ранним признаком служит избыточная масса тела при задержке роста.

По словам эндокринолога, синдром Кушинга может возникнуть в любом возрасте и быть как врожденным, так и приобретенным.

Как указала Шарибжанова, основная задача терапевтического лечения — устранить причину избыточной выработки гормонов надпочечников, нормализовать уровень кортизола в организме и купировать неприятные симптомы заболевания.

Специалист подчеркнула важность не принимать гормональные препараты без назначения врача и не пренебрегать регулярными диагностическими обследованиями.

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