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В Казахстане за сутки коронавирусом заболели 29 человек

Коронавирус в Казахстане на 14 ноября Фото: Zakon.kz
Двумя сутками ранее в стране выявили на 10 случаев заражения больше – 39 заболевших. Данные об эпидситуации предоставили в Минздраве РК, сообщает Zakon.kz.

На 14 ноября лечение от КВИ продолжают получать 828 человек (666 КВИ и 162 КВИ-), из них в стационарах находятся 79 пациентов, на амбулаторном уровне – 749 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 7 пациентов;

  • в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa;

  • на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

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