В Казахстане за сутки коронавирусом заболели 29 человек

Фото: Zakon.kz

Двумя сутками ранее в стране выявили на 10 случаев заражения больше – 39 заболевших. Данные об эпидситуации предоставили в Минздраве РК, сообщает Zakon.kz.

На 14 ноября лечение от КВИ продолжают получать 828 человек (666 КВИ и 162 КВИ-), из них в стационарах находятся 79 пациентов, на амбулаторном уровне – 749 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 7 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa;

на аппарате ИВЛ – 2 пациента. Читайте также В Турции задержали возможного исполнителя теракта в Стамбуле Число погибших в давке в Сеуле возросло до 158 человек Экоактивисты атаковали музей в Барселоне

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