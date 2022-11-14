В Казахстане за сутки коронавирусом заболели 29 человек
Фото: Zakon.kz
Двумя сутками ранее в стране выявили на 10 случаев заражения больше – 39 заболевших. Данные об эпидситуации предоставили в Минздраве РК, сообщает Zakon.kz.
На 14 ноября лечение от КВИ продолжают получать 828 человек (666 КВИ и 162 КВИ-), из них в стационарах находятся 79 пациентов, на амбулаторном уровне – 749 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 7 пациентов;
в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa;
на аппарате ИВЛ – 2 пациента.
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