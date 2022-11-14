В Казахстане утвердили правила цифровой трансформации госуправления
В функциональную структуру цифровой трансформации государственного управления входят:
комиссия при президенте РК по вопросам внедрения цифровизации в республике ;
офис цифрового правительства;
уполномоченный орган;
государственные органы.
Комиссия – консультативно-совещательный орган при президенте РК. Ее основные задачи – выработка предложений, мониторинг и реализация вопросов цифровизации и инновационных технологий в республике.
Цели цифровой трансформации:
построение цифрового государства путем модернизации инфраструктуры и перехода к платформенным решениям на основе архитектуры электронного правительства;
совершенствование каналов взаимодействия с гражданами и другими госструктурами за счет снижения количества процессов;
переход к системам алгоритмического регулирования госуправления;
новое качество и культура принятия решений на основе данных;
максимальный перевод предоставляемых госуслуг в проактивный формат;
полная оцифровка исторических данных и исключение бумажных документов;
реализация принципов полного запрета на запрос данных у физических и юридических лиц, имеющихся в объектах информатизации электронного правительства.
Предусматривается, что реализация правил должна привести к следующим показателям:
повышение удовлетворенности граждан госуслугами, в том числе цифровыми, и снижение издержек бизнеса при взаимодействии с государством;
снижение издержек госуправления, отраслей экономики и социальной сферы;
повышение прозрачности госуправления;
снижение коррупционных рисков за счет цифровой трансформации;
повышение уровня надежности и безопасности объектов информатизации, цифровой суверенитет.
Постановление вводится в действие с 11 ноября 2022 года.