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В Казахстане утвердили правила цифровой трансформации госуправления

В Казахстане утвердили правила цифровизации госуправления Фото: freepik
Правительство Казахстана постановлением от 9 ноября 2022 года утвердило правила цифровой трансформации государственного управления, сообщает Zakon.kz.

В функциональную структуру цифровой трансформации государственного управления входят:

  • комиссия при президенте РК по вопросам внедрения цифровизации в республике ;

  • офис цифрового правительства;

  • уполномоченный орган;

  • государственные органы.

Комиссия – консультативно-совещательный орган при президенте РК. Ее основные задачи – выработка предложений, мониторинг и реализация вопросов цифровизации и инновационных технологий в республике.

Цели цифровой трансформации:

  • построение цифрового государства путем модернизации инфраструктуры и перехода к платформенным решениям на основе архитектуры электронного правительства;

  • совершенствование каналов взаимодействия с гражданами и другими госструктурами за счет снижения количества процессов;

  • переход к системам алгоритмического регулирования госуправления;

  • новое качество и культура принятия решений на основе данных;

  • максимальный перевод предоставляемых госуслуг в проактивный формат;

  • полная оцифровка исторических данных и исключение бумажных документов;

  • реализация принципов полного запрета на запрос данных у физических и юридических лиц, имеющихся в объектах информатизации электронного правительства.

Предусматривается, что реализация правил должна привести к следующим показателям:

  • повышение удовлетворенности граждан госуслугами, в том числе цифровыми, и снижение издержек бизнеса при взаимодействии с государством;

  • снижение издержек госуправления, отраслей экономики и социальной сферы;

  • повышение прозрачности госуправления;

  • снижение коррупционных рисков за счет цифровой трансформации;

  • повышение уровня надежности и безопасности объектов информатизации, цифровой суверенитет.

Постановление вводится в действие с 11 ноября 2022 года.

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