Карты цифровой трансформации будут составлять в госструктурах
В частности, правила дополнены пунктом о Карте цифровой трансформации.
Карта цифровой трансформации составляется по форме и предназначена для обеспечения единообразия структуры, полноты информации и сопоставимости цифровых инициатив.
Указывается, что при разработке Карты цифровой трансформации отрасли учитываются принципы цифровой трансформации, отраженные в Правилах цифровой трансформации государственного управления. Ключевыми задачами являются:
- перевод входящих сведений и документов в цифровые записи сведений в государственные базы данных, что позволит сократить объемы поступающей информации и обеспечить быструю передачу сведений между государственными органами;
- выдача выходных документов в виде цифровых документов с цифровой идентификацией;
- автоматизация процессов с сокращением количества решений, принимаемых экспертно и/или коллегиально, с целью ускорения времени на выполнение процесса;
- внедрение инструментов видеонаблюдения и цифровых датчиков с целью снижения коррупционных рисков и обеспечения достоверности сведений;
- внедрение скоринговых моделей для распределения очередей, для транспарентного и справедливого распределения;
- централизация очередей в национальной системе с целью исключения недобросовестного использования очередей местного уровня;
- внедрение электронного обращения во всех процессах в целях снижения персональных контактов между участниками процессов.
При составлении Карты указываются:
- наименование отрасли, наименование центрального государственного органа;
- субъекты/объекты регулирования;
- проблемы сферы;
- перспективные технологии;
- наименования Кейсы (группы бизнес-процессов) сферы.
Приказ вводится в действие с 31 мая 2025 года.
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