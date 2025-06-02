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Право

Карты цифровой трансформации будут составлять в госструктурах

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 15:26 Фото: freepik
Приказом МЦРИАП от 26 мая 2025 года внесены изменения в Правила цифровой трансформации государственного управления, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены пунктом о Карте цифровой трансформации.

Карта цифровой трансформации составляется по форме и предназначена для обеспечения единообразия структуры, полноты информации и сопоставимости цифровых инициатив.

Указывается, что при разработке Карты цифровой трансформации отрасли учитываются принципы цифровой трансформации, отраженные в Правилах цифровой трансформации государственного управления. Ключевыми задачами являются:

  • перевод входящих сведений и документов в цифровые записи сведений в государственные базы данных, что позволит сократить объемы поступающей информации и обеспечить быструю передачу сведений между государственными органами;
  • выдача выходных документов в виде цифровых документов с цифровой идентификацией;
  • автоматизация процессов с сокращением количества решений, принимаемых экспертно и/или коллегиально, с целью ускорения времени на выполнение процесса;
  • внедрение инструментов видеонаблюдения и цифровых датчиков с целью снижения коррупционных рисков и обеспечения достоверности сведений;
  • внедрение скоринговых моделей для распределения очередей, для транспарентного и справедливого распределения;
  • централизация очередей в национальной системе с целью исключения недобросовестного использования очередей местного уровня;
  • внедрение электронного обращения во всех процессах в целях снижения персональных контактов между участниками процессов. 

При составлении Карты указываются:

  • наименование отрасли, наименование центрального государственного органа;
  • субъекты/объекты регулирования;
  • проблемы сферы;
  • перспективные технологии;
  • наименования Кейсы (группы бизнес-процессов) сферы.

Приказ вводится в действие с 31 мая 2025 года. 

Ранее мы рассказали, что МЦРИАП разработало проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных".

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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