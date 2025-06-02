Карты цифровой трансформации будут составлять в госструктурах

Приказом МЦРИАП от 26 мая 2025 года внесены изменения в Правила цифровой трансформации государственного управления, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены пунктом о Карте цифровой трансформации.

Карта цифровой трансформации составляется по форме и предназначена для обеспечения единообразия структуры, полноты информации и сопоставимости цифровых инициатив.

Указывается, что при разработке Карты цифровой трансформации отрасли учитываются принципы цифровой трансформации, отраженные в Правилах цифровой трансформации государственного управления. Ключевыми задачами являются:

перевод входящих сведений и документов в цифровые записи сведений в государственные базы данных, что позволит сократить объемы поступающей информации и обеспечить быструю передачу сведений между государственными органами;

выдача выходных документов в виде цифровых документов с цифровой идентификацией;

автоматизация процессов с сокращением количества решений, принимаемых экспертно и/или коллегиально, с целью ускорения времени на выполнение процесса;

внедрение инструментов видеонаблюдения и цифровых датчиков с целью снижения коррупционных рисков и обеспечения достоверности сведений;

внедрение скоринговых моделей для распределения очередей, для транспарентного и справедливого распределения;

централизация очередей в национальной системе с целью исключения недобросовестного использования очередей местного уровня;

внедрение электронного обращения во всех процессах в целях снижения персональных контактов между участниками процессов.

При составлении Карты указываются:

наименование отрасли, наименование центрального государственного органа;

субъекты/объекты регулирования;

проблемы сферы;

перспективные технологии;

наименования Кейсы (группы бизнес-процессов) сферы.

Приказ вводится в действие с 31 мая 2025 года.

Ранее мы рассказали, что МЦРИАП разработало проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных".