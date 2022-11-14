Казахстанские ватерполистки стали бронзовыми призерами ЧА-2022

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Женская сборная Казахстана по водному поло заняла третье место на чемпионате Азии, который проходил в Таиланде. В матче за бронзовые награды казахстанки были сильнее хозяек бассейна, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские ватерполистки не дали никаких шансов команде Таиланда, обыграв их с крупным счетом – 15:4. А накануне казахстанская дружина в полуфинале не сумела переиграть представителей Японии, уступив им – 12:16. Вслед за нашими девушками 14 ноября бронзовые медали азиатского турнира разыграет и мужская команда Казахстана. В соперники казахстанским спортсменам досталась сборная Ирана. Наслаждайтесь любимыми видами спорта с широкой линией от Parimatch. Новые игроки получают бонус до 150 тыс. тенге к первому пополнению! Читайте также Роналду обвинил в предательстве представителей и тренера МЮ

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