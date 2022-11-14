В Казахстане одежда подорожала почти на 15% за год

В конце октября этого года одежда в Казахстане подорожала на 14,6% за год. Жители Астаны ощутили рост цен сразу на 25% за год, рассказали в Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

Сильнее всего рост цен ощутили жители столицы: сразу на 25% за год. В тройке антилидеров также оказались Кызылординская (плюс 19,8%) и Акмолинская (плюс 19%) области. Наименьший годовой рост был зафиксирован в Актюбинской области: на 9,7%.

Мужская одежда подорожала на 14% за год, женская — на 14,1%, детская — на 17,2%.

За январь – сентябрь текущего года производство одежды в Казахстане достигло 43,1 млрд тенге — на 12,7% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.

Наибольший объем выпуска был зафиксирован в Шымкенте: 7,4 млрд тенге, плюс 44% за год. Далее идут Алматы (6,9 млрд тенге, плюс 15,2%) и Алматинская область (4,2 млрд тенге, минус 48,6%).

За январь – август текущего года импорт трикотажной и текстильной одежды в РК составил 71 тыс. тонн на сумму 888,9 млн долларов, пишет еnergyprom.kz.

Из стран СНГ в Казахстан завезли 16,9 тыс. тонн одежды — на 2,9% меньше, чем годом ранее. Здесь основным поставщиком для Казахстана стал Узбекистан: 10,2 тыс. тонн изделий, минус 5,4%.

Из стран, не входящих в состав СНГ, Казахстан импортировал 54,1 тыс. тонн одежды — на 17,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Основными поставщиками для Казахстана стали Китай и Турция: 39,3 тыс. и 12 тыс. тонн продукции соответственно.

Несмотря на то, что проблем с доставкой одежды и обуви в Казахстан нет, продавцы-ретейлеры с тревогой смотрят в завтрашний день. Цены на товар, говорят эксперты, будут только расти.