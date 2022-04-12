Спрос на fashion в Казахстане в ближайшее время будет падать – эксперт

Специалисты волнуются, что казахстанцы могут потерять интерес к активному шоппингу.

Заместитель председателя правления ОЮЛ «Союз торговых сетей РК» Эльбеги Абдиев сообщил аудитории бизнес-конференции CAF, что на основании роста инфляции, падения покупательской способности и роста цен неизбежно будет происходить падение продаж в сегменте fashion.

По данным Союза, пока особо никаких мер не предпринимают в линейке люкса, потому что их эта ситуация затронула в меньшей степени. У них, как и у всех, будут в основном расти цены. Другие представители бизнеса пытаются спрогнозировать, что будет происходить с точки зрения логистики и смены поставщиков. В целом наш прогноз – спрос на fashion в ближайшее время будет падать. Да, сейчас есть определенный всплеск, но он обусловлен тем, что все понимают, что цены будут расти. И покупают про запас, будь то одежда, бытовая химия или продовольствие. Одна из первых вещей, от чего люди отказываются, это как раз-таки fashion. Эльбеги Абдиев

Сами продавцы одежды и обуви с тревогой проводят инвентаризацию продукции на складах.

На данный момент из-за задержек с поставками, оверстока (избытка товара) практически нет и идут покупки про запас. Особенно это коснулось товарной группы «верхняя одежда». Еще пример: не имея сезонного товара, я заменила трикотаж на поло с коротким рукавом. В итоге мы стали с продавцами формировать готовые луки с поло, и в результате поло из прошлогодней коллекции сейчас продаются за неимением новой поставки. Конечно же мы поработали с мерчендайзингом, поменяли частоту развески, сделали ее более люксовой с меньшим количеством товара. Директор по продажам и развитию зарубежного бренда в Казахстане Валентина Здвижкова

Эксперты отмечают значительное закрытие модных магазинов по стране и в мире, а также выход с российского рынка огромного количества брендов-гигантов. Все эти факторы, по их мнению, обязательно отразятся на сфере торговли одеждой и обувью.

Сейчас мы вынуждены работать еще быстрее, включая скорость принятия решений. И здесь скорость обработки и принятия поступающей информации становятся ключевыми. От того, как быстро мы будем реагировать и адаптироваться, так будут выглядеть наши бизнесы завтра. Грузы на границе стояли и до этого. С проблемой обесценивания денег розница уже тоже сталкивалась не раз. Поэтому мы ищем новых поставщиков: открываем для себя собственные рынки и наших соседей. Отрабатываем с ассортиментом, с дифференцированным ценообразованием, при этом больше считаем. Мы думаем, как планировать продажи, потому что ничего непонятно и каждое утро мы просыпаемся и смотрим на сводки продаж, смотрим на KPI и не понимаем, что будет завтра. Сейчас каждый день подкидывает ритейлерам новые вызовы. Соучредитель агентства по продвижению брендов Ксения Кушербаева

Кроме того, утверждают специалисты, все чаще продавцы стремится продать залежавшийся товар, тем самым, рискуя потерять доверие покупателя в будущем.

Зачастую видишь картину, как ритейлеры активно убеждают клиента: «Как вам классно, как вам идет». Это называется «впаривание» и работа в «короткую», когда персонал не думает, вернется клиент еще раз, или нет. Потом, мы, стилисты, эти вещи убираем из гардероба. И представьте, что чувствует клиент, когда понимает, что ему «впихнули» то, что ему совсем не подходит или вообще не нужно. Стилист и блогер Мира Берген

Беспокойство нарастает не только у предпринимателей. С дискомфортом сталкиваются и рядовые покупатели.

Люди продолжат одеваться – это факт. У стилистов сейчас, как никогда, спрос на шопинги. Но теперь на первый план выходит умный закуп: люди хотят покупать решение своих проблем. Поэтому, когда потребителю четко понятно, какую необходимость закрывает ваш товар, тогда можно ждать продаж. Модный эксперт Мира Берген

Чтобы не попасть на удочку «хитрых» продавцов, казахстанцам рекомендуют учиться быть стильными, подбирать базовые вещи, ориентироваться на свой вкус и не поддаваться на уловки продавцов, поскольку розница и ритейл в Казахстане достаточно молодые сферы, и настоящих опытных экспертов очень мало.

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Новое время диктует новые вызовы, эксперты в один голос говорят, что потребительские привычки будут меняться и с ассортиментом тоже будут происходить изменения. Какие именно? Покажет время.