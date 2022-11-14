Более 60 млн тенге штрафа заплатят браконьеры за незаконный вылов рыбы

На правчасе в Мажилисе Парламента РК министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев рассказал 14 ноября, что браконьеры заплатят миллионные штрафы за незаконный вылов рыбы, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, возросло количество случаев привлечения правонарушителей к уголовной ответственности. В 2020 году было 54, в 2021 году – 67, за девять месяцев 2022 года – 53. Это свидетельствует об усилении ответственности за правонарушения в сфере рыбного хозяйства.

"В течение этого года выявлено более 4,5 тыс. нарушений на сумму свыше 61 млн тенге и предъявлено исков на сумму 65 млн тенге". Сериккали Брекешев

Он добавил, что особое внимание уделяется обеспечению благоприятных условий в период нереста рыбы. Так, в рамках совместного приказа заинтересованных госорганов в Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях ежегодно проводится рыбоохранная акция "Бекіре". В остальных регионах в весенний период организована природоохранная акция "Нерест". Кроме того, во всех регионах ежегодно проводится акция "Чистые водоемы".

"Одним из актуальных вопросов сохранения биоразнообразия является восстановление популяции каспийского тюленя, внесенного в Красную книгу Казахстана. Согласно поручению главы государства по созданию особо охраняемых природных территорий нами начата практическая разработка естественно-научного обоснования (ЕНО). Результаты планируем получить уже в январе 2023 года и далее приступить к разработке ТЭО". Сериккали Брекешев

Рассказывая о рыбоохранных мероприятиях, глава Минэкологии напомнил, что ведомством на постоянной основе принимаются меры по сохранению естественной популяции рыбных ресурсов. Прежде всего – в борьбе с браконьерством. На это обратил внимание глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в ходе встречи с населением Мангистауской и Атырауской областей.

Во исполнение поручения президента Минэкологии будут приняты дополнительные меры по усилению борьбы с браконьерством. Это, в первую очередь, дооснащение рыбинспекций современными материально-техническими средствами и повышение эффективности взаимодействия природоохранных ведомств. В прошлом году уже проведена определенная работа по укреплению материально-технического оснащения рыбинспекций. Обновлено около 30% автопарка территориальных инспекций.

2 ноября в Жетысуской области пытались незаконно провезти тонну рыбы. Водителем автофургона оказался 38-летний житель Шымкента. Он не смог показать разрешительные документы на лов и провоз рыбы.