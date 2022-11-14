Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Более 60 млн тенге штрафа заплатят браконьеры за незаконный вылов рыбы

Казахстан рыба браконьеры штрафы Фото: primeminister.kz
На правчасе в Мажилисе Парламента РК министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев рассказал 14 ноября, что браконьеры заплатят миллионные штрафы за незаконный вылов рыбы, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, возросло количество случаев привлечения правонарушителей к уголовной ответственности. В 2020 году было 54, в 2021 году – 67, за девять месяцев 2022 года – 53. Это свидетельствует об усилении ответственности за правонарушения в сфере рыбного хозяйства.

"В течение этого года выявлено более 4,5 тыс. нарушений на сумму свыше 61 млн тенге и предъявлено исков на сумму 65 млн тенге".Сериккали Брекешев

Он добавил, что особое внимание уделяется обеспечению благоприятных условий в период нереста рыбы. Так, в рамках совместного приказа заинтересованных госорганов в Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях ежегодно проводится рыбоохранная акция "Бекіре". В остальных регионах в весенний период организована природоохранная акция "Нерест". Кроме того, во всех регионах ежегодно проводится акция "Чистые водоемы".

"Одним из актуальных вопросов сохранения биоразнообразия является восстановление популяции каспийского тюленя, внесенного в Красную книгу Казахстана. Согласно поручению главы государства по созданию особо охраняемых природных территорий нами начата практическая разработка естественно-научного обоснования (ЕНО). Результаты планируем получить уже в январе 2023 года и далее приступить к разработке ТЭО".Сериккали Брекешев

Рассказывая о рыбоохранных мероприятиях, глава Минэкологии напомнил, что ведомством на постоянной основе принимаются меры по сохранению естественной популяции рыбных ресурсов. Прежде всего – в борьбе с браконьерством. На это обратил внимание глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в ходе встречи с населением Мангистауской и Атырауской областей.

Во исполнение поручения президента Минэкологии будут приняты дополнительные меры по усилению борьбы с браконьерством. Это, в первую очередь, дооснащение рыбинспекций современными материально-техническими средствами и повышение эффективности взаимодействия природоохранных ведомств. В прошлом году уже проведена определенная работа по укреплению материально-технического оснащения рыбинспекций. Обновлено около 30% автопарка территориальных инспекций.

2 ноября в Жетысуской области пытались незаконно провезти тонну рыбы. Водителем автофургона оказался 38-летний житель Шымкента. Он не смог показать разрешительные документы на лов и провоз рыбы.

Читайте также

В Казахстане создана госкомиссия по реорганизации Национальной академии наук

Китай смягчил требования для прилетающих в страну казахстанцев

В Казахстане установили границы двух областей

Оксана Скибан
Брекешев Сериккали МЭГПР РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Предположительно оставившей бомбу в Стамбуле
Опубликовано фото женщины, предположительно оставившей бомбу в Стамбуле
Последствия
Мощный взрыв прогремел в центре Стамбула
13 ноября перекроют часть дорог в Алматы
В Алматы 13 ноября перекроют часть дорог
В Турции сообщили о задержании исполнителя теракта
В Турции задержали возможного исполнителя теракта в Стамбуле
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления