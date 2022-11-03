В Жетысуской области пытались незаконно провезти тонну рыбы
Фото: pixabay
"Газель" с тонной рыбы задержали в Жетысуской области 2 ноября. Водителем автофургона оказался 38-летний житель Шымкента. Он не смог показать разрешительные документы на лов и провоз рыбы, сообщает Zakon.kz.
В багажном отсеке "Газели" нашли 1268 кг двух пород рыбы – сазан и карась. Причиненный государству ущерб составил около 5 млн тенге.
В настоящее время незаконный груз изъят и помещен в приемный пункт на ответхранение, – сообщил старший инспектор природоохранной полиции ДП Жетысуской области Баглан Рымжанов.
Материалы дела направлены в Балхаш-Алакольскую межобластную бассейновую инспекцию рыбного хозяйства. Далее материалы поступят в суд.
Рога сайги на 15 млн тенге пытались вывезти из Карагандинской области. Задержаны подозреваемые в незаконной охоте на сайгу. Предполагается, что участники преступной группы несколько лет занимались этим промыслом.
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