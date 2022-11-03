В Жетысуской области пытались незаконно провезти тонну рыбы

Фото: pixabay

"Газель" с тонной рыбы задержали в Жетысуской области 2 ноября. Водителем автофургона оказался 38-летний житель Шымкента. Он не смог показать разрешительные документы на лов и провоз рыбы, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: