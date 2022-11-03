Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Жетысуской области пытались незаконно провезти тонну рыбы

газель, рыба Фото: pixabay
"Газель" с тонной рыбы задержали в Жетысуской области 2 ноября. Водителем автофургона оказался 38-летний житель Шымкента. Он не смог показать разрешительные документы на лов и провоз рыбы, сообщает Zakon.kz.

В багажном отсеке "Газели" нашли 1268 кг двух пород рыбы – сазан и карась. Причиненный государству ущерб составил около 5 млн тенге.

В настоящее время незаконный груз изъят и помещен в приемный пункт на ответхранение, – сообщил старший инспектор природоохранной полиции ДП Жетысуской области Баглан Рымжанов.

Материалы дела направлены в Балхаш-Алакольскую межобластную бассейновую инспекцию рыбного хозяйства. Далее материалы поступят в суд.

Рога сайги на 15 млн тенге пытались вывезти из Карагандинской области. Задержаны подозреваемые в незаконной охоте на сайгу. Предполагается, что участники преступной группы несколько лет занимались этим промыслом.

Читайте также

В полиции Алматы подтвердили, что в отношении Рамиля Мухоряпова заведено уголовное дело

В Актюбинской области у сельчанина изъяли арсенал оружия

В Астане лжеполицейский вымогал деньги у проституток

Ирина Лукичева
Жетысуская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильный дождь, снег, гололед и метель ожидаются в Шымкенте и 11 областях страны
Сильный дождь, снег, гололед и метель ожидаются в Шымкенте и 11 областях страны
дни отдыха планируют перенести в июле 2023 года
В Казахстане планируют перенести дни отдыха в июле 2023 года
Как выживают жители Алматы
Жизнь за чертой: как живут люди в трущобах Алматы
Какую прическу выбрать каждому знаку зодиака в предстоящий год Кролика
Какую прическу выбрать каждому знаку зодиака в предстоящий год Кролика
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления