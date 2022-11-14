Роналду обвинил в предательстве представителей и тренера МЮ

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду открыто заявил, что "Манчестер Юнайтед" хочет избавиться от него в связи с последними неудачами манкунианцев в евротурнирах и АПЛ, сообщает Zakon.kz.

Знаменитый португальский форвард высказал все свои претензии в отношении "Манчестер Юнайтед" в полуторачасовом интервью с журналистом Пирсом Морганом.

"Since Sir Alex Ferguson left I saw no evolution in the club, the progress was zero."



Don't miss Piers Morgan's 90 Minutes with Ronaldo. Wednesday and Thursday at 8pm on TalkTV.@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/VextyEu7f9 November 13, 2022

"МЮ хочет избавиться от меня, начиная от главного тренера, как и другие персоны, которые работают на клуб. Я почувствовал, что меня предали. Думаю, меня не хотели видеть в майке МЮ не только в этом году, но и год назад". Криштиану Роналду

Большую порцию нелестных слов Роналду отправил наставнику "красных дьяволов" – голландцу Эрику тен Хагу, который не допускает его к играм команды. Криштиану не было в заявке в двух последних играх МЮ. Португалец не вышел в матче против "Астон Виллы" в Кубке английской лиги, а также он не сыграл с "Фулхэмом" в АПЛ.

"Я не уважаю тен Хага, так как он потерял уважение ко мне. Если он меня не уважает, я никогда не буду уважать его". Криштиану Роналду

Месяц назад Роналду был отстранен от тренировок по указанию тен Хага. Это было наказанием за отказ от выхода на замену в матче против "Тоттенхэма". В нынешнем сезоне Криштиану сыграл 10 игр в АПЛ и забил один гол.

Фото: Twitter/piersmorgan

Роналду перешел в МЮ из туринского "Ювентуса" летом прошлого года. Он пять раз становился обладателем "Золотого мяча", также пять раз побеждал в Лиге чемпионов. В 2016 году стал чемпионом Европы в составе Португалии.

Контракт Роналду с МЮ подписан до 30 июня 2023 года.

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