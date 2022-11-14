В Казахстане установили границы двух областей

Постановлением правительства Казахстана от 26 сентября изменены границы Карагандинской области и установлены границы области Улытау, сообщает Zakon.kz.

"Изменить границы Карагандинской области путем исключения земель общей площадью 18 893 661 гектар городов Жезказгана, Сатпаева и Каражала, Жанааркинского и Улытауского районов для передачи в состав области Ұлытау," – говорится в документе.

Фото: скриншот постановления

Вместе с тем установлены границы области Ұлытау общей площадью 18 893 661 гектар путем включения земель городов Жезказгана, Сатпаева и Каражала, Жанааркинского и Улытауского районов.

Фото: скриншот постановления

Постановление вводится в действие с 28 сентября 2022 года.

С 8 июня 2022 года вступил в силу указ главы государства "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан", согласно которому в стране были созданы три новые области: область Абай, область Жетісу и область Ұлытау с административным центром в городе Жезказгане.