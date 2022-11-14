Китай смягчил требования для прилетающих в страну казахстанцев

Китай изменил требования для пассажиров из Казахстана. Об этом проинформировало посольство Китая в РК, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в заявлении, теперь обновлены требования к получению кода здоровья HS (или HDC). На сайте сказано, что это сделано "в целях контроля над эпидемией".

Теперь пассажирам, направляющимся из Казахстана в Китай, нужно в течение 48 часов до вылета сдать один ПЦР-тест в лаборатории, официально зарегистрированной на территории Казахстана.

Кроме того, нужно подать заявку на получение кода здоровья, загрузив и отправив необходимые документы, включая результат ПЦР-теста.



В дипмиссии уточняют, что после обработки заявки посольством или генконсульством Китая в Казахстане будет своевременно выдан "зеленый код здоровья".

В результате всего требуется три документа: отрицательный результат ПЦР-теста в течение 48 часов до вылета, главная страница паспорта и авиабилеты с указанием маршрута.

С 28 июня действовали иные требования.

В списке необходимых документов были: