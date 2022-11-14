Китай смягчил требования для прилетающих в страну казахстанцев
Как отмечено в заявлении, теперь обновлены требования к получению кода здоровья HS (или HDC). На сайте сказано, что это сделано "в целях контроля над эпидемией".
Теперь пассажирам, направляющимся из Казахстана в Китай, нужно в течение 48 часов до вылета сдать один ПЦР-тест в лаборатории, официально зарегистрированной на территории Казахстана.
В дипмиссии уточняют, что после обработки заявки посольством или генконсульством Китая в Казахстане будет своевременно выдан "зеленый код здоровья".
В результате всего требуется три документа: отрицательный результат ПЦР-теста в течение 48 часов до вылета, главная страница паспорта и авиабилеты с указанием маршрута.
С 28 июня действовали иные требования.
В списке необходимых документов были:
Отрицательный результат ПЦР-теста в течение 48 часов до вылета.
Отрицательный результат ПЦР-теста в течение 24 часов до вылета.
Главная страница паспорта.
Паспорт вакцинации (при наличии).
Авиабилеты с указанием маршрута (включая перелеты по территории Казахстана).