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Китай смягчил требования для прилетающих в страну казахстанцев

Китай смягчил требования для прилетающих в страну казахстанцев Фото: gov.kz
Китай изменил требования для пассажиров из Казахстана. Об этом проинформировало посольство Китая в РК, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в заявлении, теперь обновлены требования к получению кода здоровья HS (или HDC). На сайте сказано, что это сделано "в целях контроля над эпидемией".

Теперь пассажирам, направляющимся из Казахстана в Китай, нужно в течение 48 часов до вылета сдать один ПЦР-тест в лаборатории, официально зарегистрированной на территории Казахстана.

Кроме того, нужно подать заявку на получение кода здоровья, загрузив и отправив необходимые документы, включая результат ПЦР-теста.

В дипмиссии уточняют, что после обработки заявки посольством или генконсульством Китая в Казахстане будет своевременно выдан "зеленый код здоровья". 

В результате всего требуется три документа: отрицательный результат ПЦР-теста в течение 48 часов до вылета, главная страница паспорта и авиабилеты с указанием маршрута.

С 28 июня действовали иные требования. 

В списке необходимых документов были:

  1. Отрицательный результат ПЦР-теста в течение 48 часов до вылета.

  2. Отрицательный результат ПЦР-теста в течение 24 часов до вылета.

  3. Главная страница паспорта.

  4. Паспорт вакцинации (при наличии).

  5. Авиабилеты с указанием маршрута (включая перелеты по территории Казахстана).

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