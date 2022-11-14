Конфликт между женщиной и подростком в ТРЦ попал на видео

Фото: polisia.kz

В социальных сетях 14 ноября появилось видео. На кадрах видно, как в одном из столичных ТРЦ во время словесной перепалки женщина ударила подростка, сообщает Zakon.kz.

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