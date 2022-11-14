Конфликт между женщиной и подростком в ТРЦ попал на видео
Фото: polisia.kz
В социальных сетях 14 ноября появилось видео. На кадрах видно, как в одном из столичных ТРЦ во время словесной перепалки женщина ударила подростка, сообщает Zakon.kz.
В полиции прокомментировали данный инцидент. Обращений по данному факту не поступало. Материал зарегистрирован в УП района "Есиль".
Как отметили в полиции, в настоящее время проводятся мероприятия по установлению личности участников инцидента, по результатам будут приняты соответствующие меры.
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