Оператор "Келинки Сабины" подрался с администратором в детском развлекательном центре

В Алматы оператор и продюсер Азамат Дулатов подрался с администратором в детском развлекательном центре, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появилось видео. На кадрах видно, как казахстанский продюсер и оператор Азамат Дулатов первый ударил администратора и кинул в него терминал.

Азамат Дулатов снял такие фильмы, как "Сваты", "Улбосын", "Келинка Сабина", "Побег из аула", "Аким".

В полиции прокомментировали инцидент.

С заявлением обратились обе стороны, участвовавшие в конфликте.

Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных работником развлекательного центра. Пресс-служба ДП Алматы

Ему грозит штраф 15 МРП (45 945 тенге) либо арест до пятнадцати суток.

19 сентября студенты одного из вузов Алматы устроили массовую потасовку. Как отметили в полиции, студенты отмечали посвящение. Праздник перерос в драку. Обошлось без жертв и пострадавших.