5 бесплатных приложений для быстрого изучения казахского языка

Современные технологии сейчас позволяют всем желающим свободно общаться на любом языке. Для этого даже не нужно записываться на курсы или нанимать репетитора. Достаточно смартфона, чтобы скачать нужное приложение. Zakon.kz. протестировал популярные ресурсы для изучения казахского языка.

Soyle.kz

Эта онлайн-платформа состоит из шести разделов, а также поделена на отдельные уровни и подтемы.

В приложении размещены видео и аудиоматериалы, справочник по грамматике, словарные карточки, готовые фразы, часто используемые в повседневной жизни, интерактивные упражнения и тесты для закрепления тем.

Изучать материал здесь не только легко, но и интересно. Так, в программе обучения используются доступные диалоги и музыка.

Кроме того, есть дополнительные разделы, где дети смогут посмотреть мультфильмы и послушать сказки.

Qonzhyq App

Еще одним удобным приложением может стать Qonzhyq App, рассчитанное на детей и взрослых.

Оно доступно для скачивания по всему Казахстану, а материалы в нем представлены на казахском языке.

Данный ресурс направлен не только на развитие и обучение, но и на возрождение казахского фольклора.

Здесь можно найти современные и старые песни, известные казахские кюи, колыбельные песни, сказки, а также слова назидания Абая.

Стоит отметить, что интерфейс приложения доступен также и на русском языке.

Ana tili

Приложение отличается доступностью интерфейса, а само изучение материала схоже с прохождением квеста – за каждое решенное задание пользователь получает условные баллы.

Программа разработана для начинающих и уже продвинутых пользователей. Еще одним плюсом станет то, что выбрать задание можно самому.

Помимо аудио- и видеоматериалов, в приложении собраны разные интересные задачи: конструктор слов, словарные карточки, написание диктанта и угадывание слов.

Для общего развития на платформе есть популярные афоризмы, пословицы и цитаты известных людей с переводом на казахский язык.

Qazaq App

Заговорить на казахском языке поможет и это приложение, по крайней мере, так считают разработчики.

Особенность этой программы в том, что, помимо изучения материла, можно дополнительно узнать информацию о городах Казахстана.

А кроме того, немного окунуться в историю страны и даже выяснить интересные факты о казахских батырах.

В процессе обучения пользователю предлагается условно покорять казахстанские города.

Qazonline

В этом популярном мобильном приложении представлено 16 уроков.

Разработчики обещают, что, изучив их, можно быстро научиться разговорному казахскому языку. А еще самостоятельно выстраивать предложения и отработать базовые навыки письма.

Программа будет проста и понятно любому желающему. Также приложение позволяет оценить уровень учащегося.

Отметим, что практически все мобильные приложения по изучению казахского языка имеют максимально простой и удобный интерфейс. Также разработчики постарались, чтобы во время работы у пользователей быстро не уставали глаза, а от предложенных уроков учащиеся получали удовольствие.

Автор: Дарига Турысбекова