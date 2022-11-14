5 бесплатных приложений для быстрого изучения казахского языка
Soyle.kz
Эта онлайн-платформа состоит из шести разделов, а также поделена на отдельные уровни и подтемы.
В приложении размещены видео и аудиоматериалы, справочник по грамматике, словарные карточки, готовые фразы, часто используемые в повседневной жизни, интерактивные упражнения и тесты для закрепления тем.
Изучать материал здесь не только легко, но и интересно. Так, в программе обучения используются доступные диалоги и музыка.
Кроме того, есть дополнительные разделы, где дети смогут посмотреть мультфильмы и послушать сказки.
Qonzhyq App
Еще одним удобным приложением может стать Qonzhyq App, рассчитанное на детей и взрослых.
Оно доступно для скачивания по всему Казахстану, а материалы в нем представлены на казахском языке.
Данный ресурс направлен не только на развитие и обучение, но и на возрождение казахского фольклора.
Здесь можно найти современные и старые песни, известные казахские кюи, колыбельные песни, сказки, а также слова назидания Абая.
Стоит отметить, что интерфейс приложения доступен также и на русском языке.
Ana tili
Приложение отличается доступностью интерфейса, а само изучение материала схоже с прохождением квеста – за каждое решенное задание пользователь получает условные баллы.
Программа разработана для начинающих и уже продвинутых пользователей. Еще одним плюсом станет то, что выбрать задание можно самому.
Помимо аудио- и видеоматериалов, в приложении собраны разные интересные задачи: конструктор слов, словарные карточки, написание диктанта и угадывание слов.
Для общего развития на платформе есть популярные афоризмы, пословицы и цитаты известных людей с переводом на казахский язык.
Qazaq App
Заговорить на казахском языке поможет и это приложение, по крайней мере, так считают разработчики.
Особенность этой программы в том, что, помимо изучения материла, можно дополнительно узнать информацию о городах Казахстана.
А кроме того, немного окунуться в историю страны и даже выяснить интересные факты о казахских батырах.
В процессе обучения пользователю предлагается условно покорять казахстанские города.
Qazonline
В этом популярном мобильном приложении представлено 16 уроков.
Разработчики обещают, что, изучив их, можно быстро научиться разговорному казахскому языку. А еще самостоятельно выстраивать предложения и отработать базовые навыки письма.
Программа будет проста и понятно любому желающему. Также приложение позволяет оценить уровень учащегося.
Отметим, что практически все мобильные приложения по изучению казахского языка имеют максимально простой и удобный интерфейс. Также разработчики постарались, чтобы во время работы у пользователей быстро не уставали глаза, а от предложенных уроков учащиеся получали удовольствие.
Автор: Дарига Турысбекова