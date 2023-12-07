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Уникальное приложение для изучения казахского языка создали в ВКО

Уникальное приложение для изучения казахского языка создали в ВКО Фото: pixabay
Платформу для обучения основам разговорного казахского языка создали педагоги Усть-Каменорска. Не имеющее аналогов приложение доступно для установки на гаджеты, сообщает Zakon.kz.

Уникальное приложение называется Onai qazaqsha. Его разработали педагоги Усть-каменогорска и сотрудники регионального центра "Örken". Онлайн площадка для изучения казахского языка помогает восполнить словарный запас и освоить грамоту. Приложение не имеет аналогов, передает Altaynews.

"Приложение направлено на изучение именно разговорного казахского языка В нем есть тематический словарь, тексты, заложены основы грамматики. Если ежедневно заниматься, то закладывается лексический запас, который актуален в повседневной жизни. Мы изучили, аналогов приложению нет". Инесса Чернышева, руководитель управления образования ВКО

Приложение разработано для изучения казахского языка как детям, так и взрослым. Скачать его можно совершенно бесплатно, отмечают разработчики.

Ранее президент Токаев призвал превратить казахский в язык науки и техники, а Zakon.kz рассказал, почему казахский язык до сих пор знают не все казахстанцы и при чем здесь экономика.

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