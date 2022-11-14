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Похолодание ожидается в Казахстане

похолодание в Казахтане, заморозки Фото: pexels.com
Понижение температуры воздуха произойдет в Казахстане. Такой прогноз делают синоптики в сводке на 15-17 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По данным "Казгидромета", на севере, в центре, юге страны в ближайшие три дня будут продолжаться осадки в виде дождя и снега. По республике сохраняются метель, гололед, туман, сильный порывистый ветер 15-28 м/с.

В Карагандинской и Жамбылской областях 15 ноября ожидается сильный ветер — 30 м/с и более.

Прекращение осадков и понижение температурного фона прогнозируется после 17 ноября. Температура воздуха ночью упадет до -10...-20°C на севере, северо-западе, востоке, в центре. На юге, юго-востоке страны — до -2...-10°C, в горных районах — до -10...-15°C.

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